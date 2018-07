Zilu explica a seguidor motivo de ainda usar o sobrenome Camargo

Zilu Camargo usou seu perfil no Instagram para responder a um fã o motivo pelo qual ainda usa o sobrenome de seu ex-marido, o sertanejo Zezé Di Camargo.

"Eu uso o Camargo porque meus filhos são Camargo, meus netos são Camargo e na história da minha vida tem Camargo! Não sei porque as pessoas se incomodam tanto com isso...", respondeu.

"Se faz parte do meu livro chamado 'Vida', por que arrancar essa página? A história ficaria incompleta! Vamos desapegar desse detalhe e vida que segue...", disse.

Zilu ainda mostrou irritação a respeito do tema da maior parte dos questionamentos que recebeu: "As pessoas perguntam mais do passado do que do presente... Pessoal, quem vive de passado é museu", concluiu.