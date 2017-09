Zilá Soares e Galvão Pretto abrem nova exposição do Espaço Energia dia 18

A Energisa Mato Grosso do Sul realiza nesta segunda-feira (18) a nova exposição de artes no Espaço Energia, em Campo Grande. Os visitantes vão poder conhecer o trabalho dos artistas Zilá Soares e Galvão Pretto a partir das 19h30.

A exposição vai até novembro e estará aberta ao público de segunda a sexta, das 8h às 17h. O Espaço Energia está localizado na avenida Afonso Pena, 3901. A entrada é gratuita.

Plantas e Flores

Zilá Galvão

A artista plástica sul-mato-grossense, Zilá Galvão, irá expor a série “Bananeirando”, que apresenta um recorte das folhas de bananeira. Com 15 telas, sendo uma delas ‘díptico’ (Conjunto de duas obras que se completam), Zilá utiliza em seus desenhos duas técnicas: grafite e bastão sobre o papel e grafite e pastel seco sobre o papel.

A artista plástica conta que o tema da mostra surgiu durante uma viagem. “Fiquei dois meses na Chapada dos Guimarães e tinha um bananal na frente do ateliê. Notei que o material de desenho que eu levara era das mesmas cores do bananal: dos verdes aos amarelos e dos tons laranja aos marrons. A inspiração para um novo trabalho estava diante dos meus olhos. Aproveitei os recursos que tinha e comecei a pintar”, disse.

Galvão Pretto

Galvão Pretto é carioca e vive em Mato Grosso do Sul há mais de 15 anos. Com técnicas de lápis de cor; giz pastel seco; crayon, sépia e carvão, o artista plástico escolheu o elemento “Flor” para ‘ofertar’ aos visitantes. Serão expostas 18 peças de sua criação, entre Rosa, Flor de Laranjeira, Magnólia, Clúsia, entre outros.

“As flores sempre fizeram parte do meu trabalho. Num período em que se aproxima a primavera, decidi retomar o tema como forma de oferecer um ‘perfume’ para as pessoas. Quero que a visita ao Espaço Energia seja como se elas entrassem num jardim e pudessem levar todas as espécies. Vivemos hoje um momento tão turbulento para a sociedade que procuro, com as minhas telas, levar mais suavidade para a vida das pessoas”, explicou Galvão.

Artistas sul-mato-grossenses

O Espaço Energia valoriza a cultura do estado e oferece a oportunidade para os artistas sul-mato-grossenses divulgarem o seu trabalho. A curadoria é de Yara Penteado e a cada três meses um artista é prestigiado.

Já passaram pelo local os seguintes artistas: Ilton Silva, Anelise Godoy, Cecílio Vera Hilda Kobayashi, Isac Saraiva, Juracy Mello, Lúcio Laranjeira, Marcelo Ibañez, Sidney Nofal, Patrícia Helney, Ramão Lopes de Oliveira, Rosa Maria da Silva, Tita, Isaac de Oliveira, Humberto Espíndola, Genesio, Beto Lima, JPantanero, Edson de Castro, Jussara Stein, Priscilla Pessoa, Vera Jane, Daltro, Vânia Pereira, Kátia D’Ângelo e Ton Barbosa.

Mais informações pelo telefone: 3398-5460.

