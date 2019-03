Zé de Abreu provoca Regina Duarte em postagem sobre política: 'tenho medo dela'

Zé de Abreu alfinetou, mais uma vez, Regina Duarte. Ele afirmou no último domingo, 17, que tem medo da atriz, ao ver uma publicação dela defendendo o fim do Supremo Tribunal Federal. "Se o STF acabar, com certeza acaba a corrupção. O País agoniza nas mãos de uma corte degradada", afirmou a artista pelo Instagram.

Abreu viu a declaração de Regina, fez um print da tela e publicou no Twitter. "Eu tenho medo da Regina Duarte", escreveu o ator. Usuários reagiram, tanto apoiando o post de Abreu quanto criticando.

Zé de Abreu começou a provocar Regina Duarte no fim do ano passado pela rede social, quando percebeu que discordava das visões políticas dela. O ator tem causado polêmicas desde fevereiro deste ano, quando se autoproclamou presidente do Brasil pela rede social.