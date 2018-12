Zara lança coleção de batons matte para festas de fim de ano

A rede de lojas Zara lançou uma novidade fora do mundo das roupas, onde já é amplamente conhecida. A marca anunciou uma coleção com 17 batons para as festas de fim de ano!

O consumidor pode escolher as opções de batom em bala ou em formato de batom líquido, todos com acabamento fosco. Já o Ultimatte Trio contêm um batom de cada tipo, além de um lápis de boca. Disponíveis no site americano da marca desde a última quarta-feira, 5, os produtos custam entre R$39 e R$50, mas ainda não têm previsão de chegar ao Brasil.

Clique aqui