Yudi Tamashiro revela que apresentava 'Bom Dia & Cia' de ressaca

Yudi Tamashiro, de 27 anos, relembrou o tempo em que apresentava o Bom Dia & Cia no SBT e como administrou o sucesso ao longo da adolescência.

Ele e Priscilla Alcântara lideraram o programa infantil matutino antes de Maisa Silva por quase dez anos. Atualmente, a atração é comandada por Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, dono da emissora.

Yudi nunca escondeu seu lado "baladeiro" e confessou que tentava aproveitar ao máximo o tempo fora da atração. "Como eu trabalhava muito, o tempo que eu tinha, tinha que aproveitar. Eu pensava: 'Tenho das onze da noite até às cinco da manhã. É o tempo que tenho para ficar louco e arregaçar tudo'. E assim foi indo", relembrou, durante entrevista ao programa de Luciana Gimenez, na Rede TV!, nesta terça, 5.

O ex-apresentador também contou que, por vezes, saía do programa e ia para o bar beber, além de frequentar casa de prostituição. Ele nega que já tenha se envolvido com drogas, mas admite que bebia muito nessa época. "Eu cheguei em um nível que chamava o desenho e corria para o banheiro para vomitar. Vi minha vida correndo pelo ralo. Droga eu nunca me envolvi. Minha turma, que era mais do sertanejo, não usava. Eu gostava era de beber", confessou.

Yudi Tamashiro falou também que sentia muita pressão por causa do sucesso na infância. "Meus pais largaram os empregos para viver a minha vida. Eu precisava deles do meu lado. Eu sentia que tinha uma grande responsabilidade", afirmou.