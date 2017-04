Youtuber de sete anos terá personagem em 'Vai Que Cola'

Um youtuber de sete anos é o mais novo nome do elenco da série de humor Vai Que Cola, do Multishow.

O baiano Isaac do Vine será Valdinho, filho de Valdo, personagem interpretado por Paulo Gustavo. Na trama do programa, ele irá à pensão à procura do pai. No entanto, seu responsável será seu padrinho Lacraia, personagem de Silvio Guidane.

O garoto Isaac atuará em todos os episódios da nova temporada, que ainda está sendo produzida. A nova fase de Vai Que Cola tem previsão de estreia em outubro.

