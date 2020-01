Youtuber de 'pegadinhas' é julgado em tribunal por dirigir carro cheio de água

O youtuber Michael Alexander Philippou dirigiu um carro cheio de água para um vídeo em seu canal - Foto: Repordução Youtube/RackaRacka

Um youtuber especializado em pegadinhas compareceu nesta quarta-feira, 15, a um tribunal australiano acusado de dirigir um carro cheio de água até uma loja de bebidas durante uma onda de calor e comprar cerveja.

Michael Alexander Philippou, 28 anos, que opera o canal RackaRacka no YouTube com seu irmão gêmeo Danny, enfrentou o Tribunal de Magistrados de Christies Beach em Adelaide sob acusações de dirigir de maneira imprudente ou perigosa, conduzir um veículo não registrado e não usar cinto de segurança.

Ele postou um vídeo online dele e de seu companheiro Jackson O'Dherty usando óculos de proteção e reguladores de mergulho enquanto dirigia o sedã Ford Laser modificado em janeiro do ano passado. A suspensão do sedã estava sobrecarregada com o peso da água enquanto o youtuber dirigia para uma loja de bebidas drive-in - onde Philippou e O'Dherty compraram duas garrafas de cerveja.

O vídeo mostra eles bebendo a cerveja debaixo d'água. Outro vídeo postado em dezembro mostrou a polícia prendendo Philippou.

A magistrada Susan OConnor relaxou as condições da fiança de Philippou nesta quarta para permitir que ele viajasse pela interestadual antes de comparecer ao tribunal em fevereiro próximo.

Fora da corte, Philippou estava cercado por apoiadores. "Estou confiante como sempre. Eu estou pronto para isso. Temos treinado bastante para isso. Vai ser rápido", disse ele à ABC. Fonte: Associated Press.