Youtuber brasileira deixa ilha do Caribe após furacão Irma

Após relatar a destruição que o furacão Irma causou na ilha de São Martinho, no Caribe, a youtuber brasileira Lorrayne Mavromatis deu a notícia de que se retirou da ilha junto com o seu marido para Porto Rico com auxílio da Força Aérea dos Estados Unidos.

"Fomos evacuados! Hoje a Força Aérea americana nos evacuou e acabamos de chegar em Porto Rico", disse Lorrayne em post no Instagram. "Ainda não sabemos quando sairemos daqui, mas já estamos em segurança! Ainda estou em choque. O trauma de todos esses dias foi muito grande e ainda não consigo falar muito", completou.

Em outra postagem feita na rede social horas depois, a youtuber desabafou sobre a situação. "Querida ilha de São Martinho, dizer adeus hoje foi sem dúvida a coisa mais difícil que já fiz na vida. Meu coração não aceita e nunca vai aceitar a devastação que você e todas as pessoas daqui passaram. Tantas vidas perdidas. Tantos sonhos quebrados. Tantos corações despedaçados. Eu não consigo acreditar que perdemos tudo", escreveu.

"Por favor, se recupere logo para que o povo dessa ilha possa aproveitar seu mar azul quentinho, suas músicas maravilhosas e seu abraço tão gostoso, mais uma vez", continuou ela. "Muito obrigada pelas memórias. Muito obrigada por ter dado a mim e ao Davi, a melhor experiência de nossas vidas", finalizou Lorrayne.

