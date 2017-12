Youtuber admite ter feito lipoaspiração em segredo e é criticada por fãs

Em entrevista ao programa The Bate Boca, do jornalista Leo Dias na Rádio Mix, que ocorreu na quarta, 6, a youtuber Bianca Andrade, conhecida pelo canal Boca Rosa, que tem mais de 4,5 milhões de inscritos, revelou ter feito lipoaspiração em segredo, fato que revoltou alguns de seus fãs.

Antes disso, Bianca atribuia sua perda de peso, 12 quilos no total, a exercícios físicos e uma dieta apenas com produtos naturais e nada de industrializados - o que ela chama de "comida da terra".

No programa, o apresentador falou que iria perguntar sobre cirurgias plásticas e anúnciou o intervalo. Então, a youtuber chamou sua mãe, Mônica Andrade, que estava presente no estúdio, e perguntou: "Aqui é bate-papo sincero, né? Não tem mentira. Vão perguntar da lipo. O que eu falo?". Mônica respondeu que ela deveria falar a verdade. O momento foi transmitido ao vivo pelo Facebook da rádio.

Eu vou falar isso em um vídeo, mas eu tenho que explicar porque eu não contei", continuou Bianca. "Na época, eu não estava me sentindo preparada, e a internet é sinistra."

No Stories do Instagram, ela voltou a explicar sobre o assunto. "Eu fiz a lipo junto com o silicone em janeiro. Tirei uma gordura que eu tinha embaixo do peito, que eu tinha e voltei a ter após a operação", explicou ela. "Ou seja: a lipo não adiantou de nada".

Nos comentários das suas fotos no Instagram, que depois foram desativados, e no Twitter, internautas criticaram a atitude de Bianca."Já pararam para pensar o quão frustante é para meninas que tentam chegar no mesmo resultado que ela?" comentou uma internauta.

Outros fãs defenderam a youtuber: "De fato é pesado o que a boca rosa fez, falou pra galera toda que emagreceu comendo comida da terra mas fez lipo... porém imagina a pressão que ela deve ter sentido pra omitir isso?" escreveu uma internauta. "Ela só escondeu porque foi na época do término e ela sabia que ia acontecer exatamente o que aconteceu hoje, não tava com cabeça e escondeu", falou outro.