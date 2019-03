YouTube: saiba quais são os 10 canais brasileiros mais vistos da história

GERAL Número de mortes por dengue em SP já é quase 10 vezes maior do que em 2018

POLÍTICA No Twitter, oposição comemora queda de popularidade do governo Bolsonaro

Enquete

Recentemente a cientista política e especialista em segurança pública Ilona Szabó foi demitida de seu cargo por posicionamentos "incompatíveis com o governo", entre eles a legalização do aborto. Você é a favor da legalização do aborto?

Sim Não Votar Resultados