Apesar da afirmação do ator Bruno Gissoni, no início de março, de que o relacionamento com Yanna Lavigne havia mesmo terminado, mas que os dois continuavam amigos, parece que a história é um pouco diferente.

A atriz, grávida de seis meses do ex-noivo, deletou neste final de semana as imagens em que aparecia com ele. Restam, apenas, algumas fotografias dos dois em grupos de amigos. A imagem mais recente em que Gissoni é visto, por exemplo, foi postada há dois meses.

