Xuxa fala sobre fã que morreu ao recebê-la em aeroporto na Argentina

Xuxa Meneghel informou por meio de redes sociais que um fã morreu durante a chegada dela no aeroporto internacional de Ezeiza, na Argentina. A publicação foi feita na noite desta quarta-feira, 19.

Hernan Mondragon chegou a ser socorrido, mas não sobreviveu. Ele estava entre os fãs que esperavam a apresentadora no saguão do local. De acordo com a assessoria de imprensa de Xuxa, ela ficou muito abalada ao saber da morte do fã, que sofria de problemas cardíacos.

No perfil oficial no Instagram, a apresentadora prestou uma homenagem. "Quando eu deixei de fazer o programa na Argentina eu fiquei dias com a carinha de Hernan Mondragon na minha cabeça. Sempre que me via era emoção pura. Hoje, na chegada do aeroporto, ele se emocionou tanto que passou mal e inacreditavelmente se foi", escreveu.

Os seguidores de Xuxa se manifestaram. "Se foi emoção, querida, por estar lhe vendo, ele estava feliz e partiu em paz" e "Que Deus conforte o coração de toda sua família" foram alguns dos comentários. Triste, a apresentadora concluiu: "Meu fã e amigo virou anjo. Meu coração está apertado por não poder fazer nada para tê-lo ao meu lado, desculpe".