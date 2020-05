Xuxa e Junno fazem campanha em prol de santuários de animais no Brasil

Os apresentadores Xuxa Meneghel e Junno Andrade participam de uma campanha em prol de animais de todo o Brasil - Foto: Estadão Conteúdo

Os apresentadores Xuxa Meneghel e Junno Andrade participam de uma campanha em prol de animais de todo o Brasil. A ação é intitulada Mãos Dadas - Santuários do Brasil e tem o objetivo de arrecadar R$ 2 milhões em 60 dias.

O valor será distribuído igualmente entre as instituições.

As ONGs que fazem parte do projeto são: Rancho dos Gnomos (Cotia - Joanópolis/SP), Shamballa (Santana do Parnaíba/SP), Animal Sente (Itatiba/SP), Projeto Mucky (Itú/SP), Terra dos Bichos (São Roque/SP), Sítio da Estrela (Soledade de Minas/MG), Santuário das Fadas (Teresópolis/RJ) e Elefantes Brasil (Chapada dos Guimarães/MT).

Os recursos serão arrecadados por meio de financiamento coletivo (Kickante).