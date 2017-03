Xuxa desabafa sobre ser ignorada na Globo: '29 anos de parceria enterrados'

Em sua coluna na Contigo!, Xuxa Meneghel desabafou sobre a situação que viveu quando desfilou pela Grande Rio no último domingo, 26. Ao passar na Marques de Sapucaí, a apresentadora foi ignorada pelas câmeras da Globo. No site, ela falou sobre o assunto pela primeira vez.

Xuxa explica que o carnaval sempre foi importante por causa de sua mãe, Alda, que sofre de Mal de Parkinson. "Ou seja, essa época de folia era uma data muito importante para a minha Aldinha. Pela TV, ela assistia aos desfiles de todas as escolas de samba e podia até ser comentarista do Carnaval", escreveu. "Aliás, por isso, atualmente, não curto mais essa festa, pois é uma data para ela, só dela."

O estado de Alda impede que ela interaja com o mundo, como explicou Xuxa no texto. Apesar de viver um momento familiar difícil, com seu pai internado há um mês, ela escolheu desfilar.

"Vivi uma situação que, se a minha mãe ou a maioria do público que assiste ao desfile em casa fosse comentarista, poderia narrar como um ato muito feio", descreveu. A apresentadora assume que já imaginava que a Globo não falaria dela, mas nada tão radical. "Vê-los baixar as câmeras enquanto eu passava me deixou muito mal. É como se visse 29 anos de parceria enterrados, sepultados?", desabafou.

Por fim, Xuxa parabenizou Ivete Sangalo, homenageada pela Grande Rio, e disse que se sentiria mal se perdesse uma noite tão especial para a amiga.

Procurada pelo E+, a emissora não tinha posicionamento em relação ao assunto até a publicação desta nota.

