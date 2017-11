William Bonner publica foto com namorada no Instagram e se declara

O jornalista William Bonner assumiu indiretamente o namoro com Natasha Dantas. No Instagram, o âncora do "Jornal Nacional", da Globo, publicou uma foto ao lado da fisioterapeuta e se declarou.

"Em algum momento, alguém muito só e ferido e triste com suas muitas perdas perguntou 'fica comigo?', como se lesse o que os olhos do outro perguntavam. Como se pudesse existir alternativa àquilo que o tempo havia roteirizado", escreveu na legenda. O casal já havia sido visto junto em público em outras ocasiões.

No início do mês, Fátima Bernardes, ex-esposa de Bonner, também assumiu um relacionamento sério. Fátima e Bonner anunciaram a separação em agosto de 2016.