Will Smith estreia no Instagram

O ator Will Smith não tinha uma conta no Instagram até esta quinta-feira, 14. Tudo mudou quando ele participou do programa de entrevistas de Ellen DeGeneres e, de tão animado, decidiu entrar na rede social para compartilhar o momento.

Mas por ter passado a vida toda sem contato com #tbt, stories e outras peculiaridades da rede, o ator precisou de algumas aulinhas para aprender a linguagem.

Ellen, que tem quase 5 milhões de seguidores, sabe exatamente o que é popular no Instagram e logo atualizou o colega entrevistado. Will Smith estreou na rede com uma (im)popular "duckface".