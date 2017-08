Whindersson Nunes faz paródia de 'Sua Cara', de Anitta e Pabllo Vittar

Seguindo a lista de paródias do videoclipe de Sua Cara, agora foi a vez do youtuber Whindersson Nunes gravar a sua versão do clipe de Major Lazer em parceria com Anitta e Pabllo Vittar, que já foi visto mais de 40 milhões de vezes nos primeiros quatro dias após o lançamento.

Whindersson Nunes já havia avisado no começo de julho que faria uma paródia do videoclipe. Agora, o vídeo foi publicado na última quarta-feira, 2. Ele faz o papel de Pabllo Vittar, enquanto a Anitta ficou ao encargo do também youtuber Kaio Oliveira.

Veja Também

Comentários