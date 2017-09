Whindersson Nunes fala sobre autorização para captar RS 7,5 milhões

Maior youtuber do Brasil - e que recentemente foi apontado como a personalidade mais influente do País -, Whindersson Nunes usou seu perfil no Twitter para rebater críticas que vinha recebendo após ter sido autorizado pela Lei do Audiovisual a captar até R$ 7,5 milhões para um filme no qual atuaria.

"Eu viajo há três anos com meu show o Brasil inteiro, nunca aceitei dinheiro de lei de incentivo", escreveu Whindersson. "Aí sai uma notícia que um filme que vou participar foi autorizado a captar dinheiro com lei, pronto, o povo pensa que caiu R$ 7,5 milhões aqui agora", ironizou.

