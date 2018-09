Whindersson Nunes diz que Luisa Sonza o ajudou a sair de depressão

O humorista Whindersson Nunes usou o Instagram no último sábado, 22, para homenagear sua mulher, a cantora Luisa Sonza. Na legenda, ele conta que ela o ajudou a enfrentar uma depressão e que ela mudou sua vida.

"Quando eu te conheci, estava à beira de uma depressão. Tudo ia bem por fora e mal por dentro, a incerteza do futuro, pessoas que se diziam ser meus amigos falavam de mim pelas costas. 'Não dura mais nem até o meio do ano, sucesso passageiro', eu vivia fazendo os outros sorrir e chorava no hotel depois do show sem saber o que Deus queria de mim", disse Nunes.

"Foi quando você apareceu dizendo o que eu precisava ouvir 'olha quanta gente te ama, olha quantos fãs, olha tudo que você construiu, olha de onde você veio, se você veio até aqui, pode ir até onde quiser'. Às vezes, é só isso que a gente precisa, e você me mostrou mais do que isso, me mostrou a melhor das minhas gargalhadas, as melhores histórias, me ensinou até a economizar. Eu te amo bebê", concluiu.

A publicação já teve mais de 1,5 milhão de curtidas e, nos comentários, muitos fãs desejaram felicidades ao casal. Whindersson e Luisa se casaram em fevereiro deste ano.