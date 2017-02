Na noite da quarta-feira, 8, Wesley Safadão lançou sua nova música. Ninguém é de Ferro foi feita em parceria com Marília Mendonça.

A música já foi lançada com clipe, com cenas simples dos dois cantores gravando no estúdio. Em poucas horas, o clipe no YouTube já alcançou mais de 400 mil visualizações e mais de 47 mil curtidas.

O clipe pode ser conferido no seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?v=MnDwZQEvjQc.

Veja Também

Comentários