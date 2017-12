Washington faz viagem virtual a lugar santo

Graças à tecnologia, visitantes de uma exposição em Washington são transportados para a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, que se acredita ser o local onde Cristo foi enterrado. A viagem virtual, feita em 3-D com base em 30 mil fotografias, está atraindo milhares de visitantes ao museu da National Geographic na capital americana.

