Wanessa Camargo comenta briga com o irmão no 'Se Joga'

A cantora Wanessa Camargo falou sobre a briga que teve com seu irmão, Igor Camargo, recentemente, envolvendo a questão do divórcio entre seus pais, Zezé Di Camargo e Zilu Camargo, em entrevista ao Se Joga desta segunda-feira, 21.

Wanessa foi convidada pela apresentadora Fernanda Gentil a comentar a notícia "Igor Camargo se pronuncia sobre disputa entre os pais".

"Saíram notícias muito ruins em que a gente não concordou. O Igor se pronunciou e, depois, já se resolveu ali mesmo, na rede social", garantiu a cantora.

"Quando a gente vê na rede social acontecendo coisas, a gente não se aguenta e acaba resolvendo ali. Eu já fiz isso. Isso é muito comum, já aconteceu comigo, não vou nem julgar", prosseguiu.

"Por mais que tenham essas coisas que as pessoas leem, desavenças, tem muito amor. Por isso, às vezes os ânimos acabam se exaltando: porque todo mundo se ama muito", afirmou.

Na sequência, continuou colocando 'panos quentes' na situação: "A única vontade que a gente tem, de verdade, mesmo tendo separação, é que a gente possa ser sempre família."

Wanessa Camargo ainda continuou: "Eu posso criticar minha mãe, eu posso criticar meu pai, porque eu falo de um lugar de amor, de construção, onde eu me importo. Agora, se alguém de fora falar..."

No fim de setembro, Zilu Camargo chegou a publicar uma nota oficial criticando a postura de seus filhos no processo envolvendo a sua separação de Zezé Di Camargo.

No dia seguinte, foi a vez de Igor Camargo falar sobre a postura da mãe em seu perfil no Instagram.

