Vozes marcantes

Na programação desta quinta, 25, no canal Bis, o destaque é o show Bee Gees: One for All Tour (Live in Austrália), que vai ao ar às 21h. Nesta apresentação, o trio mostrou canções do décimo oitavo álbum de estúdio, que tem no repertório clássicos da carreira, como Stayin Alive, How Deep Is Your Love e To Love Somebody.

