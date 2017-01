Voz do Brasil completa hoje 79 anos no ar

Saiba Mais AGORA É TUDO FM Em Brasília, Michel Temer conclama rádios para a missão de evitar que o País naufrague

No ar há mais de 70 anos, A Voz do Brasil é um noticiário radiofônico estatal de difusão obrigatória que vai ao ar diariamente em todas as emissoras de rádio aberto do país, às 19 horas (horário de Brasília), com duração de uma hora. Parte da história de radiodifusão brasileira, é o programa mais antigo do rádio ainda em execução.

O objetivo do programa, que tem uma hora de duração, é levar informação aos cidadãos dos mais distantes pontos do país. Os primeiros 25 minutos são produzidos pela EBC (Empresa Brasil de Comunicação) Serviços e levam aos cidadãos as notícias, de seu interesse, sobre o Poder executivo. Os demais 35 minutos são divididos e de responsabilidade dos Poderes Judiciário e Legislativo.

O programa foi criado por Armando Campos, amigo de infância de Getúlio Vargas, no governo deste último, e passou a ser transmitido em 22 de julho de 1935 com o nome de Programa Nacional. Na época era apresentado pelo locutor Luís Jatobá. De 1934 a 1962, foi levado ao ar com o nome de Hora do Brasil.

Passou a ser retransmitido obrigatoriamente por todas as emissoras do país, entre 19h e 20h em 1938, somente com a divulgação dos atos do Poder Executivo. O então Presidente da República, Getúlio Vargas, usava a Hora do Brasil para falar diretamente ao povo. O programa transmitia discursos do presidente e anunciava as realizações do seu governo.

Desde 1931, com o Departamento Oficial de Publicidade, substituído em 1934 pelo Departamento de Propaganda e Difusão Cultural (DPDC), o governo já vinha implantando uma política de controle da informação transmitida pelo rádio e pela imprensa. Quando o DPDC se transformou no Departamento Nacional de Propaganda (DNP), em 1938, inaugurou-se o programa "Hora do Brasil", transmitido diariamente por todas as estações de rádio, com duração de uma hora, visando à divulgação dos principais acontecimentos da vida nacional. Inicialmente, sempre quando o programa iniciava sua transmissões semanalmente, o locutor sempre falou a frase: "Na Guanabara, 19 horas...”, sendo substituído após a mudança de horário oficial em 1960, para: "Em Brasília, 19 horas", quando a capital federal foi transferida.

A partir de 1939, a "Hora do Brasil" passou a ser feita pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), que tomou o lugar do DNP. O programa destinava-se a cumprir três finalidades: informativa, cultural e cívica. Além de informar detalhadamente sobre os atos do presidente da República e as realizações do Estado, "Hora do Brasil" incluía uma programação cultural que pretendia incentivar o gosto pela "boa música" através da audição de autores considerados célebres. A música brasileira era privilegiada, já que 70% do acervo era constituído de obras de compositores nacionais. Comentários sobre a arte popular, em suas várias expressões regionais, e sobre pontos turísticos do país também eram incluídos na programação. Quanto à parte cívica, era composta de "recordações do passado", em que se exaltavam os feitos da nacionalidade. As peças de radioteatro, para as quais eram convidados os mais destacados dramaturgos da época, como Joracy Camargo, tratavam de dramas históricos, como a retirada da Laguna, a abolição da escravatura e a proclamação da República.

Durante todo o período em que esteve à frente do Ministério do Trabalho (de janeiro de 1942 a julho de 1945), Alexandre Marcondes Filho fez palestras semanais na "Hora do Brasil" dirigidas aos trabalhadores. Foram ao ar mais de 200 palestras, com duração aproximada de dez minutos, todas as quinta-feiras. No dia seguinte as palestras eram publicadas pelo jornal porta-voz do regime, A Manhã. Popularmente, o programa "Hora do Brasil" ficou conhecido como "o fala sozinho". Para desfazer essa imagem, o governo, através do jornal A Manhã, realizava enquetes de opinião nas ruas da cidade. Os resultados da pesquisa procuravam reforçar a impressão favorável do público.

Em 1962, a partir da entrada em vigor do Código Brasileiro de Telecomunicações, o Poder Legislativo passou a ocupar a segunda meia hora do noticiário. Nesse mesmo ano, passou a se chamar Voz do Brasil. Mais tarde, o Poder Judiciário passou a ocupar os últimos cinco dos trinta minutos iniciais e o Tribunal de Contas da União, o minuto final do programa obrigatório, que vai ao ar esporadicamente.

Em 1995, a Voz do Brasil entrou para o Guinness Book como o programa de rádio mais antigo do Brasil. O noticiário também é o mais antigo programa de rádio do Hemisfério Sul.

A Voz do Brasil por muitos anos iniciou-se com a frase "Em Brasília, dezenove horas", depois substituída para "Sete da noite em Brasília" e agora "Em Brasília, dezenove horas" novamente, com um programa com linguagem mais informal. A música-tema do programa é a ópera Il Guarany, de Carlos Gomes, a qual recebeu novas versões em samba, choro, capoeira, entre outros e agora está na versão de música clássica.

O programa é dividido nos blocos:

Poder Executivo: 19h00 às 19h25 (ao vivo);

Poder Judiciário: 19h25 às 19h30;

Poder Legislativo - Senado: 19h30 às 19h40;

Poder Legislativo - Câmara Federal: 19h40 às 20h00;

Minuto do TCU: as segundas, quartas e sextas-feiras, após o Poder Executivo ou as Notícias da Câmara.

A Voz do Brasil também está no Twitter. Ao longo do dia são postadas informações curtas sobre a pauta e matérias dos programas. O endereço é http://twitter.com/avozdobrasil.

Clique aqui e acompanhe a transmissão ao vivo, de segunda a sexta, 19h.

Veja Também

Comentários