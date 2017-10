Votação para escolha do prato típico da Capital começa hoje ao som de Marina Peralta e Gideão Dias

A partir das 17 horas deste sábado, dia 21 de outubro, moradores de Campo Grande poderão votar pela internet para ajudar na escolha do prato típico da Capital sul-mato-grossense.

O projeto denominado Prato Típico de Campo Grande será lançado na Plataforma Cultural, espaço da Esplanada Ferroviária. Uma estrutura com totens conectados à internet estará disponível no local para que o público manifeste sua escolha. O concurso abre a disputa entre o Arroz Carreteiro, o Sobá e o Espetinho e a comida que obter maior votação será anunciada no início de fevereiro de 2018. Clique aqui e deixe seu voto.

Estação Cultura

O lançamento do concurso ocorre simultaneamente com o projeto Estação Cultura, que neste sábado terá shows gratuitos da cantora Marina Peralta e do sambista Gideão Dias.

Além de atrações musicais, a Plataforma Cultural abrigará artesanato regional como mosaicos e peças à base de bambu e gesso. Haverá ainda espaço para crianças e gastronomia.