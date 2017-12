Você sabe o que é um espaço de Gentileza Urbana?

A equipe de profissionais e acadêmicos utilizou design paramétrico e fabricação digital para elaborar o espaço - Divulgação

O encerramento das oficinas e a inauguração do espaço Gentileza Urbana serão celebrados com um ato artístico na Casa de Ensaio, em Campo Grande, nesta terça-feira, 5. A instituição é uma ONG, fundada em 1996, voltada para a ampliação cultural de crianças e adolescentes de escolas públicas, por meio de vários programas, entre eles o programa (carro-chefe da casa) denominado “Brincaturas e Teatrices”.

O curso Brincaturas e Teatrices, desenvolvido por Laís Dória desde 1996, abarca diversas linguagens artísticas, tendo como eixo principal o teatro. Os professores chamados de “brincantes”, trabalham com os alunos, além do teatro, jogos tradicionais, música, dança, artes visuais, literatura, cinema e multimídia nas oficinas oferecidas ao longo da programação pedagógica. A duração do curso é de cinco a oito anos dependendo da idade que o aluno entrar.

“Esse ano foi bem atípico. Com a falta de recursos alguns ex-alunos, acadêmicos ou profissionais de áreas afins, todos estagiários e voluntários, brincaram livremente no segundo semestre com eles para não interromper as atividades”, explica Laís Dória. De acordo com a co-criadora e coordenadora da Casa de Ensaio, o apoio do voluntariado para manter o funcionamento da ONG é super importante, no entanto a captação de recursos e parcerias é fundamental para não se suspender as atividades. “Graças aos amigos da casa estamos sobrevivendo e o ato artístico é o coroamento dessa superação. Pretendemos agradar ao público que for ao evento em busca de boas performances e um bom entretenimento”, destaca Laís.

Espaço Gentileza Urbana

O projeto é uma realização da Casa de Ensaio, em parceria com o grupo de pesquisa Algo+Ritmo da UFMS (Laboratório Experimental) e apoio da CEPA, com a finalidade de desenvolver um local de interação entre a Casa e a cidade. O nome da iniciativa “Gentileza Urbana” remete à ideia de generosidade e atenção com o espaço urbano.

Sob a orientação da professora Maria Lúcia Torrecilha, alunos e professores da UFMS (do Laboratório de Estudos Urbanos –LEU), e arquitetos colaboraram na execução da proposta. Conforme os responsáveis pelo projeto, a meta foi a criação de formas que permitem escalar, permanecer, contemplar e romper as fronteiras entre o público e o privado.

A equipe de profissionais e acadêmicos utilizou design paramétrico e fabricação digital para elaborar o espaço.

Serviço:

Ato Artístico e Inauguração do Espaço Gentileza Urbana

Dia: 5/12 (terça-feira) às 19h

Local: Casa de Ensaio (Rua Visconde de Taunay, 203 – esquina com Afonso Pena).