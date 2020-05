'Você nem Imagina' e o amor teen sob outro olhar

O filme não se aprofunda muito no amor entre as duas garotas, mas é uma história bonita. - Foto: Divulgação

Você Nem Imagina, da Netflix, faz uma mistura de referências já bastante conhecidas, sobretudo em filmes teen americanos. O garoto bonito que se apaixona pela garota bonita da escola; e a garota que não é popular, mas que, com o tempo e a aproximação, desperta o interesse do tal garoto bonito. Há também um quê de Cyrano de Bergerac, quando se tem na história uma intermediária - no caso, Ellie Chu (Leah Lewis), a jovem inteligente e sensível que prefere passar despercebida na escola - fazendo a ponte amorosa entre o atleta Paul (Daniel Diemer) e sua musa, Aster (Alexxis Lemire), e conquistando-a por meio de palavras, reflexões, poesia. E assim como o personagem da célebre peça de Edmond Rostand, Ellie é apaixonada por Aster.

É nesse ponto que Você Nem Imagina foge do lugar-comum, ao tratar de temas tão caros aos adolescentes, como o primeiro amor, autodescoberta e amadurecimento, dentro do universo LGBT.

Filha de chineses, Ellie vive no seu mundo, mas, para ajudar o pai, aceita receber US$ 50 para escrever uma carta amorosa em nome de Paul para Aster. A bela responde, e inicia-se uma instigante troca de cartas. Nesse processo, Paul e Ellie viram amigos, ele passa a olhá-la de outra forma, mas ela é apaixonada por Aster. O filme não se aprofunda muito no amor entre as duas garotas, mas é uma história bonita.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.