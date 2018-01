'Você não precisa de cabelo para ser bonita', diz Millie Bobby Brown

Muitas seguidoras responderam ao texto da atriz com fotos de suas cabeças raspadas: "Eu raspei meu cabelo e o doei. Eu me sinto forte e linda!", disse, por exemplo uma usuária do Twitter - Foto: NME

A atriz Millie Bobby Brown, a Eleven de "Stranger Things", fez alguns tuítes inspiradores neste domingo, 14, sobre como raspar seu cabelo para a personagem a fez se sentir empoderada e bonita.

"Eu sinto saudades do meu cabelo raspado. Raspar o cabelo é tão empoderador. Você não precisa de cabelo para ser bonita, você é bonita com ou sem ele. Aprendam isso", tuitou a atriz. Depois, ela compartilhou um vídeo que mostra o momento em que ela raspa o cabelo pela primeira vez.

"O dia em que eu raspei o cabelo foi o momento mais empoderador de toda a minha vida. Quando a última mecha de cabelo foi cortada, foi o momento em que meu rosto inteiro estava à mostra e eu não poderia mais me esconder com o cabelo, como eu fazia antes. Enquanto eu me olhava no espelho, eu percebi que tinha um trabalho para fazer: inspirar", disse Millie.

Muitas seguidoras responderam ao texto da atriz com fotos de suas cabeças raspadas: "Eu raspei meu cabelo e o doei. Eu me sinto forte e linda!", disse, por exemplo uma usuária do Twitter.