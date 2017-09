Vocalista do Aerosmith canta com artistas de rua no Rio de Janeiro

Longe de ser um artista recluso, que prefere ficar no hotel em época de shows por países estrangeiros, o vocalista do Aerosmith, Steven Tyler, tem aproveitado o Rio de Janeiro nas ruas.

Ele já chegou a cantar com dois artistas de rua - um na praia de Ipanema e outro no Shopping do Leblon.

Além disso, o vocalista do Aerosmith passeou de bicicleta e tirou fotos com fãs, que eram barrados pelos seguranças.

A banda se apresentou no Rock in Rio nesta quinta-feira, 21, e ainda fará shows em São Paulo, dia 24, e, em Curitiba, no dia 27.

Veja Também

Comentários