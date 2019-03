Vocalista da Banda dos Seguranças do Metrô vence o 'The Four Brasil'

Ivan Lima sagrou-se campeão da primeira edição do reality show musical The Four Brasil, apresentado por Xuxa, na Record TV, na noite da última quarta-feira, 27, e recebeu os cumprimentos do Metrô de São Paulo, onde trabalha como segurança.

Que orgulho! Nosso querido colega metroviário Ivan Costa Lima mostrou seu enorme talento, emocionou o público e levou a primeira edição do The Four Brasil!", escreveu o perfil oficial do Metrô de São Paulo no Twitter.

Ivan venceu Vivian Lemos na grande final e recebeu como prêmio R$ 300 mil reais, orientações na carreira por parte dos jurados, a gravação de um single e uma viagem.

Ao declarar o segurança como vencedor, Xuxa anunciou: "O metrô nunca mais vai ser o mesmo, galera! O primeiro campeão do The Four Brasil é segurança no Metrô!". Na sequência, ele comemorou cantando Angels, de Robbie Williams.

Ivan é um dos integrantes da Banda dos Seguranças do Metrô de São Paulo, que faz shows esporadicamente pelas estações paulistas. Confira abaixo o tuíte publicado pelo metrô de São Paulo e lembre também alguns momentos de Ivan Lima no The Four Brasil:

Clique aqui