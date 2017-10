Vivienne Westwood afirma que só toma banho uma vez por semana

A designer e ativista Vivienne Westwood deu uma declaração polêmica após o seu desfile em parceria com o seu marido, Andreas Kronthaler, durante a Semana de Moda de Paris. De acordo com a estilista, um de seus hábitos de beleza é tomar poucos banhos.

A mulher, de 76 anos, revelou para o jornal britânico The Guardian que o seu segredo para uma aparência jovem era simples: "Não se lavar demais". Seu marido, Andreas, ainda finalizou: "Ela toma apenas um banho por semana. Por isso, ela parece tão radiante. Eu me lavo apenas uma vez por mês", contou.

