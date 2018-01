Visita a museu é ótima opção para o campo-grandense nas férias

A secretaria de Cultura e Turismo listou alguns desses locais da Capital do Estado que retratam cultura, pessoas importantes e arte - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

O turismo cultural vem atraindo cada vez mais o interesse de visitantes nacionais e internacionais que viajam pelo Brasil. O Ministério do Turismo divulgou que o Brasil já ocupa o 8º lugar em recursos culturais em um ranking de 141 países e possui mais de 3 mil museus em funcionamento. Somente os administrados pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), receberam em 2016 quase um milhão de visitantes.

Campo Grande possui 19 museus cadastrados no Guia Brasileiro de Museus. Esses locais são uma ótima opção de passeio durante as férias.

Visitando esses atrativos culturais é possível vivenciar a cultura local de diversas maneiras. Uma delas é visitando os inúmeros museus da cidade, que também são uma excelente opção de lazer para esse período de chuva. As exposições proporcionam uma viagem pelo tempo e pela história de Mato Grosso do Sul.

A secretaria de Cultura e Turismo listou alguns desses locais da Capital do Estado que retratam cultura, pessoas importantes e arte.

Museu da Imagem e Som – MIS

Com a missão “Preservar a memória, educar para o futuro”, O museu possui um acervo de mais de 50 mil peças, entre discos de 78 e 33 rotações, CDs, fitas de vídeo VHS, fotografias, máquinas fotográficas, negativos, diversos filmes de 16 e 35 mm, livros, catálogos, cartazes, revistas e objetos como vitrolas, rádios e projetores de filme.

Endereço: Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar – Centro.

Telefone: (67) 3316-9178.

Horário de funcionamento: 07h30 às 17h30.

http://www.fundacaodecultura.ms.gov.br

Museu das Culturas Dom Bosco

Conhecido também como Museu do Índio, foi criado em 1950 e inaugurado em 27 de outubro 1951 por padres salesianos. O museu é conhecido mundialmente pelo rigor científico de seu considerável acervo e ele visa desenvolvimento, educação, lazer para adultos e crianças.

Endereço: Av. Afonso Pena, 7000 – Cidade Jardim.

Telefone: (67) 3326-9788.

Horário de funcionamento: De terça a domingo das 08h – 16:30h.

http://www.mcdb.org.br

Museu de Arqueologia da UFMS

O MuArq é uma unidade institucional de caráter permanente, sem fins lucrativos, dotado de uma estrutura organizacional que lhe permite garantir um destino unitário a um conjunto de bens culturais e valorizá-los através da investigação, incorporação, inventário, documentação, conservação, interpretação, exposição, com objetivos científicos, educativos e lúdicos, e facultar o acesso regular ao público, fomentando a democratização da cultura, a promoção da pessoa e o desenvolvimento da sociedade.

Endereço: Av. Fernando Corrêa da Costa, 559.

Telefone: (67) 3321-5751/ 3316-9174

Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 08h às 11h; 13h às 17h.

http://muarq.sites.ufms.br



Museu de Arte Contemporânea – Marco

Possui cerca de 1500 obras, de um acervo cuja origem remonta a Pinacoteca Estadual, e obras que mostram o percurso das artes plásticas sul-mato-grossenses. Possui uma sala com acervo permanente e quatro salas para exposições temporárias, além de biblioteca, salas de aula, ateliê e auditório.

Endereço: Antônio Maria Coelho, 6000 – Parque das Nações Indígenas.

Telefone: (67) 3326-7449.

Horário de funcionamento: De terça a sexta, das 07h30 às 17h30; sábado, domingo e feriados, das 14h às 18h.

http://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/museu-de-arte-contemporanea-marco/

Museu de Medicina de Mato Grosso do Sul

Localizado na Rua da Liberdade, 512, ele está edificado onde historicamente foi projetada a primeira sociedade da classe médica em MS. No mesmo local foram realizadas as primeiras aulas do então Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Mato Grosso, embrião da atual Universidade Federal.

Endereço: Rua da Liberdade, 512 – Vila Santa Dorotheia.

Telefone: (67) 3025-5036.

Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 09h às 16h.

https://www.facebook.com/museuhmms/

Museu José Antônio Pereira

O Museu José Antônio Pereira é um museu que está localizado na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Seu nome é uma homenagem ao fundador da cidade, José Antônio Pereira. Em 1966 a área aonde se localiza o museu de arquitetura rural do século XIX, antes sede da Fazenda Bálsamo, aonde residia a família do fundador da cidade, foi doada a prefeitura.

Endereço: Av. Guaicurus, s/n – Jardim Monte Alegre.

Telefone: (67) 3314-3181

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 09h às 17h.

http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/artigos/museu-jose-antonio-pereira/

Museu Lídia Baís

Morada do Baís, conhecida antigamente por Pensão Pimentel, hoje Museu Lídia Baís, reúne os objetos pessoais da família Baís. É um espaço onde ocorrem exposições temporárias e permanentes. No seu interior existe um quarto que pertenceu à artista plástica Lídia Baís, onde encontram-se algumas de suas obras em telas, painéis e objetos pessoais.

Endereço: Av. Noroeste, 5140 – Centro, Campo Grande – MS, 79051-485

Telefone: (67) 3311-4460

Horário de funcionamento: De terça a sábado, das 14h às 22h.

http://sesc.ms/index.php/unidades/sesc-morada-dos-bais/