Virada Cultural aposta em atrações mais joviais

A 13ª edição da Virada Cultural, marcada para este sábado, 20, e domingo, 21, terá atrações em vários pontos da cidade. Os shows serão realizados no centro da capital paulista, no Sambódromo do Anhembi, no Autódromo de Interlagos, além de apresentações na Chácara do Jockey e nos CEUs.

Titãs, Daniela Mercury, Olodum, Alcione, Liniker e os Caramelows e o bloco de Carnaval Tarado Ni Você são as principais atrações do evento. O Autódromo de Interlagos, antes cotado para ser o principal ponto de shows, vai receber apenas a programação infantojuvenil.

No Centro, serão instalados sete circuitos com 31 tablados, que receberão atrações durante 24 horas de evento. Alguns deles trazem temas definidos, a exemplo do forró, hip-hop e tributos, com Roberta Miranda cantando Roberto Carlos e Filipe Catto interpretando Cássia Eller. Pelas ruas, haverá ainda cortejos temáticos, com palhaços e até um show do É o Tchan. A outra mudança, que contradiz a proposta original do evento, é que a programação não será mais ininterrupta nos palcos principais.

