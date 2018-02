Vinte atrações infantis para conferir em São Paulo

As crianças terão um leque importante de atrações à disposição a partir do fim de semana. Na capital paulista, os eventos vão de peças teatrais infantis a oficinas sobre gravuras.

Confira abaixo as atrações selecionadas:

TEATRO

A Ilha do Tesouro

Com direção de Fábio Superbi, o teatro de bonecos da Cia. O Que de Que é inspirado no clássico homônimo de Robert Louis Stevenson e conta a história de Jim, garoto que atravessa os mares dentro de um navio e passa por várias aventuras. 50 min. Livre. Teatro Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Sáb. e dom., 16h. R$ 16. Até 25/2.

O Bebê Que Não Dormia e Trocava a Noite Pelo Dia

Em nova temporada, a comédia musical tem texto e direção de Veridiana Toledo e narra os dilemas enfrentados por pais de primeira viagem: um casal se envolve em uma aventura para regular o sono de seu bebê e acreditam que apenas o fuso horário poderá ajudá-los a ganhar algumas horas de sono. 60 min. Livre. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. A partir de sáb. (17). Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 1º/4.

Bochecha Vermelha, Bullying? Tô Fora!

Com direção de Danilo Cianciarulo, a peça infantojuvenil retrata um menino que sofre bullying na escola e recebe a ajuda de seu professor. Neste sábado (17) e domingo (18), as apresentações serão gratuitas. 70 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 10/R$ 20. Até 25/3.

Darwin BR

Da companhia BuZum!, o espetáculo é baseado na passagem de Charles Darwin pelo Brasil durante sua viagem ao redor do mundo. Bonecos de vários tamanhos e cores compõem a história. 50 min. Livre. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, V. Romana, 3864-4513. Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até 4/3.

Mamulengo

Da companhia de teatro de bonecos BuZum!, o espetáculo apresentado dentro de um ônibus celebra a cultura popular nordestina com a história de uma criança que, em pleno carnaval, cai em um poço e precisa da ajuda de sua amiga. 20 min. Livre. Instituto Butantan (45 lug.). Av. Vital Brasil, 1.500, Butantã, 2627-9300. Dom. (18), 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h. Grátis (retirar ingresso 30 min. Antes).

Mogli - O Livro da Selva

A adaptação da obra de Rudyard Kipling narra a vida e as aventuras de um menino criado por lobos. Com direção de Eduardo Leão, o espetáculo traz referências do teatro oriental. 50 min. 4 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 25. Até 1º/6.

Pés Descalços

Dentro de um tanque de areia em um parquinho, a extrovertida Florência conversa e brinca com o tímido Rodolfo. Durante esse encontro, os dois aprendem a aceitar o diferente e combater suas inseguranças. O espetáculo de bonecos é dirigido por Verônica Gerchman. 50 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 4/3.

Piratas do Caramba

Produção da Cia. de Entretenimento Trupe Bananas, a comédia narra a aventura dos piratas Capitão Pantufa, Espadinha e Barnabé, que descobrem um mapa de tesouro em uma garrafa jogada no mar. 60 min. 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 17h. R$ 40. Até 25/2.

A Princesa Errante e o Príncipe Errado

Com direção de Ana Roxo, Cristiano Meirelles e Cristiana Ceschi, a peça musical acompanha dois personagens que não se adaptam aos padrões esperados pelos pais: uma princesa que deveria manter-se frágil e tímida enquanto aguarda pelo príncipe encantado e um príncipe que, de acordo com o pai, deveria ser forte para salvar princesas. A vocalista Nina Blauth divide o palco com o elenco. 55 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. A partir de dom. (18). Dom., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 11/3.

A Tartaruga e a Lebre

Do projeto Sábado e Domingo são Dias de Teatro!, a peça produzida pela Cia. Arte & Manhas tem direção de Leonardo Cassano e Tamires Faustino. Na história, a tartaruga Anésia, cansada de ser chamada de lerda, desafia a lebre Josette para uma corrida na floresta. Livre. Livraria Cultura Iguatemi São Paulo. Sala Eva Herz (70 lug.). Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano, 3048-7305. Sáb. (17) e dom. (18), 15h e 17h. Grátis.

Teatrando

O projeto apresenta duas peças: no sábado (17), Ciranda das Flores, da Cia. Prosa dos Ventos, é repleto de cantigas infantis em uma história sobre a paixão entre uma jardineira e um semeador; no domingo (18), O Menino de Lugar Nenhum, da Cia. Gogô de Teatro, acompanha Augusto, menino colorido que nasceu em um mundo preto e branco. 45 min. Livre. Shopping Ibirapuera. Av. Ibirapuera, 3.103, Moema, 5095-2300. Sáb. (17) e dom. (18), 15h. Grátis.

Os 3 Mosqueteiros

Da Cia. Viradalata, Os 3 Mosqueteiros é uma adaptação do livro de Alexandre Dumas e aborda temas como amizade e luta por poder. A montagem tem 20 personagens, todos interpretados por três atores. 60 min. Livre. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Estreia dom. (18). Dom., 15h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 20/5.

O Palhaço e a Bailarina

Depois de ser dispensado do Grande Circo Nômade, Palhaço é afastado da bailarina Anabel, por quem é apaixonado. Sem saber que ela está sendo mantida em cativeiro pelo ex-administrador do circo Tomba, ele embarca em uma aventura para achá-la. Dir. Lázaro Menezes e Kiara Sasso. 70 min. Livre. Teatro Santander (1.081 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.401, Itaim Bibi, 4003-1022. Sáb. e dom., 16h. R$ 50/R$ 100. Até 24/2.

CIRCO

A Fantástica Baleia Engolidora de Circos

Com direção e roteiro de Alvaro Assad, o espetáculo acompanha três palhaças que foram engolidas por uma baleia junto com seu pequeno circo. Enquanto o animal navega pelos sete mares, elas devem se adaptar ao novo cotidiano. 50 min. 6 anos. Caixa Cultural São Paulo (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. A partir de 5ª (22). 5ª a dom., 15h. Grátis (ingressos distribuídos a partir das 9h).

PARQUE

Parque Patati Patatá Circo Show

Da dupla de palhaços, o parque recebe números circenses e personagens da série exibida na TV, que interagem com as crianças. 90 min. Livre. Mooca Plaza Shopping. R. Capitão Pacheco e Chaves, 313, Mooca, 3548-4502. Sexta (16), 20h30; sáb. (17) e dom. (18), 15h, 17h30 e 20h. R$ 50/R$ 120. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

LIVROS

A Boca da Noite

Com participação da ilustradora Graça Lima, o escritor indígena Cristino Wapichana lança na Livraria Novesete o livro infantil A Boca da Noite (Zit Editora), que aborda a infância, família e cotidiano do povo indígena Wapichana. Os dois farão uma sessão de autógrafos a partir das 15h e Cristino realiza uma contação de histórias às 16h. R. França Pinto, 97, V. Mariana, 5573-7889. Sáb. (17), 15h. Grátis.

MÚSICA

Brasileirinhos - Música para os Bichos do Brasil

Canções, histórias e curiosidades sobre a fauna brasileira compõem esta edição do JazzBB, voltado para pais e filhos. Participam Paulo Bira (violão e voz), Kennya Macedo (voz), Simone Julian (sax, flauta e voz), Edu Diegues (baixo) e Guegué Medeiros (bateria). JazzB. R. Gal. Jardim, 43, República, 3257-4290. Sáb. (17), 12h30. R$ 25 (até 10 anos, grátis; de 11 a 15 anos, R$ 12,50). Bufê: R$ 39,90 (até 7 anos, grátis; de 7 a 15 anos, R$ 20).

OFICINAS

Experimentando a Impressão

A oficina ensina noções básicas de gravura em relevo e também apresenta às crianças como foram feitas as primeiras imagens impressas em livros. Inscrições devem ser feitas pelo site. Casa-Museu Ema Klabin. R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. Sáb. (17), 14h30/16h30. Grátis. Inf.: emaklabin.org.br

SHOPPING

Magic Games

Com cerca de 460 mil bolinhas, a piscina de bolinhas do Santana Parque Shopping encerra as atividades esta semana. O espaço conta com um navio inflável, o Magic Titanic, de mais de 10 metros de altura. R. Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, Santana, 2238-3002. Sexta (16) e sáb. (17), 10h/22h. R$ 20. Até 17/2.

Trampolim Parque

O espaço é um complexo de camas elásticas e trampolins com lonas para saltos e brincadeiras como queimada e luta de cotonete. Butantã Shopping. Av. Prof. Francisco Morato, 2.718, Butantã, 3723-3900. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h). R$ 20 (15 min.). Até 31/3.