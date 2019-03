'Vingadores 4': Marvel inclui nome de Danai Gurira em cartaz após críticas de fãs

O lançamento do cartaz oficial e de mais um trailer de "Vingadores: Ultimato", o quarto filme da saga de super-heróis, animou a última quinta-feira, 14, dos fãs da Marvel. No entanto, um detalhe no cartaz não passou despercebido. Usuários do Twitter criticaram a ausência do nome de Danai Gurira no topo do cartaz, sendo ela a única personagem entre os presentes na foto a não ter seu nome listado com os outros do elenco.

Por conta das críticas, a Marvel admitiu o erro e publicou um novo cartaz, dessa vez com o nome da atriz no topo. "Ela deveria estar lá em cima todo esse tempo. Confira o pôster oficial de Vingadores: Ultimato", escreveram no Twitter, acrescentando a hashtag #WakandaForever.

Danai Gurira interpretou Okoye em "Pantera Negra" e também estará na nova produção da Marvel, que estreia em 25 de abril nos cinemas.