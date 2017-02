Vin Diesel grava vídeo cantando 'It Ain't Me'

Na última quarta-feira, 15, Kygo divulgou sua nova música, It Ain't Me, feita em parceria com Selena Gomez. O vídeo no YouTube alcançou mais de 10 milhões de plays rapidamente, e já figura entre as músicas mais ouvidas nos principais serviços de streaming.

Mas parece que a música conquistou um fã em especial: o ator Vin Diesel. Ele parece ter gostado tanto da canção que gravou um vídeo cantando e assobiando It Ain't Me. O vídeo foi publicado no Facebook no último sábado, 18, e já tem mais de 7 mil compartilhamentos e muitos elogios nos comentários.

