Vila Carvalho é a escola campeã do carnaval 2017, em Campo Grande

Unidos do São Francisco foi a vencedora do grupo de acesso / Divulgação

A Vila Carvalho foi a campeão do carnaval 2017, em Campo Grande. A noite de apuração começou ao som da bateria. Presidentes de todas as escolas de samba acompanharam na noite de quarta-feira (1) a abertura do malote com as notas dos jurados.



Primeiro foi a apuração das escolas do grupo de acesso. A campeã de 2017, na categoria, foi a Unidos do São Francisco. A escola levou para a avenida a história dos guerreiros indígenas de Mato Grosso do Sul, os índios pantaneiros.

Em seguida começou a apuração das escolas do grupo especial. Seis agremiações estavam na disputa. Elas foram avaliadas em nove quesitos. Nas mesas das diretorias das escolas, muita concentração.

A cada nota anunciada, muita comemoração por parte dos integrantes. A Vila Carvalho, campeã do ano passado, novamente venceu. Na avenida, a agremiação homenageou São Jorge, o santo patrono da escola.

Carnaval em Corumbá

A sorte, tema escolhido pela Unidos da Vila Mamona, caiu como uma luva para a campeã do carnaval 2017 de Corumbá do Grupo Especial. Pelo Grupo de Acesso, o título deste ano ficou com a Estação Primeira do Pantanal.

Se lançando para a sorte, a Vila Mamona entrou na passarela do samba no primeiro dia de desfile. A escola passeou sobre as superstições que envolvem o tema: baralho, tarô, ciganos e, claro, os jogos que precisam da sorte.

A campeã foi a quarta escola a entrar na avenida, logo depois da atual campeã, Mocidade Independente da Nova Corumbá, que falou das várias profissões. Mas a experiência da concorrente não abalou os integrantes.

Pelo Grupo de Acesso, a Estação Primeira do Pantanal levou o título ao homenagear o promotor de eventos, João Batista. Por coincidência, também foi a quarta escola a desfilar. As alas levaram para a avenida as festas que ficaram no passado e outras que Batista ainda organiza na cidade

Veja Também

Comentários