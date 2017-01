Vídeo mostra maus-tratos nas gravações de 'Quatro Vidas de Um Cachorro'

Um vídeo divulgado pelo site TMZ na última quarta-feira, 18, que mostra maus tratos a um cachorro no set de gravação do filme "Quatro Vidas de Um cachorro", gerou revolta nas redes sociais.

No vídeo, reproduzido em diversos perfis, um cachorro da raça Pastor Alemão, cujo nome seria Hercules, é segurado e obrigado a entrar numa piscina com forte correnteza, mesmo visivelmente apavorado. Na cena que estava sendo gravada, o cachorro salva uma criança de um afogamento num rio.

O vídeo foi gravado com câmera escondida por um dos membros da equipe de gravação em novembro de 2015, de acordo com o site. O filme estreia no Brasil na próxima semana, no dia 26 de janeiro.

O site ainda revelou que, para conseguir fazer a gravação, o diretor interrompeu a cena e, na volta, o cachorro gravou a cena de forma mais espontânea, sem precisar ser jogado na água.

A Universal Pictures e a Amblin Partners, estúdios responsáveis pelo filme, disseram ao site que sempre prezaram pelo tratamento ético dos animais no estúdio e que vão analisar o vídeo.

Veja Também

Comentários