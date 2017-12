Vídeo com depoimentos mostra o que esperar de 'Versace: American Crime Story'

"Versace era muito amado, todos que o conheceram eram fascinados por ele. Ninguém esperava por isso", diz a atriz - Foto: Vanity Fair

A segunda temporada da série American Crime Story, chamada The Assassination of Gianni Versace, que estreia dia 17 de janeiro pelo canal FX, teve o seu segundo trailer revelado na última quarta-feira, 27. A trama irá contar a história do assassinato do estilista Gianni Versace, morto em sua própria mansão em 1997 pelo americano Andrew Cunanan, um garoto de programa e serial killer.

O novo vídeo conta com depoimentos do elenco da série, que possui Édgar Ramirez como Gianni Versace. "Nós vamos entender como isso poderia ter sido evitado", diz o ator. Ricky Martin, que dá vida a Antonio D'Amico, namorado do designer na época, explica que a série também irá retratar a opinião pública dos Estados Unidos quanto ao criminoso: "As pessoas estavam assustadas, já que este homem estava matando homens gays. Até hoje, alguns não entendem porque isso aconteceu". Darren Criss é quem interpreta Cunanan, que já estava sendo procurado pelo FBI, por conta de outros assassinatos.

"Foi a falha na história das caçadas humanas do FBI", explica Criss.

Donatella Versace, irmã do estilista e atual estilista da grife que carrega o sobrenome dos irmãos, é vivida por Penelope Cruz. "Versace era muito amado, todos que o conheceram eram fascinados por ele. Ninguém esperava por isso", diz a atriz.

Ainda é possível ver mais algumas cenas que farão parte da série, como as baladas que Gianni frequentava e Donatella contando que não abandonaria a grife do irmão: "Enquanto a Versace viver, Gianni viverá também". Nina Jacobson, produtora executiva do seriado, explica o porque essa história foi escolhida para ser contada: "O que nós estamos interessados é: o que faz isso ser um crime americano?. Um crime que a America é culpada, não apenas os personagens que nós exploramos".