Vida do ídolo pop Prince deve virar documentário

Morto em 2016, aos 57 anos, em decorrência de overdose acidental, o cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista Prince pode se tornar tema de filme. O projeto está sendo conduzido por Troy Carter, executivo da plataforma de música por streaming Spotify. Em 2016, outro filme sobre a vida de Prince havia sido anunciado. "Prince: R U Listening" contaria os primeiros anos da carreira do músico e sua ascensão à fama, mas ainda não foi revelada a data de lançamento. O documentário contará, segundo os produtores, com Bono, Mick Jagger, Billy Idol e Lenny Kravitz. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.