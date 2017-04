Victoria Beckham recebe condecoração no palácio de Buckingham

Victoria Beckham recebeu a Ordem do Império Britânico, a principal homenagem concedida pela família real britânica nesta quarta, 19. A ex-Spice Girl foi ao Palácio de Buckingham acompanhada do marido, David Beckham, e dos pais. Há 13 anos, o ex-jogador de futebol também foi condecorado por sua contribuição no esporte.

A estilista foi premiada pelo príncipe William por sua colaboração no mundo da moda. Em setembro de 2008, Victoria lançou uma linha de roupas que levava seu nome na Semana de Moda de Nova York. Ela já emprestou seu rosto para várias grifes como Dior, Dolce and Gabbana e Marc Jacobs. Hoje, Victoria Beckham tem um site de roupas, sapatos e bolsas, que chegam a ser vendidas por mais de R$70 mil.

