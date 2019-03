Victoria Beckham afirma a jornal ter dislexia, assim como seus filhos

A estilista Victoria Beckham afirmou que se autodiagnosticou com dislexia e, assim como ela, os filhos também convivem com tal condição. "Dislexia não corre na nossa família, ela galopa", disse a ex-Spice Girl em entrevista ao Financial Times, publicada na última sexta-feira, dia 15.

Ela contou que eles não são muito acadêmicos. O filho mais velho, Brooklyn, de 20 anos, quer ser fotógrafo; Romeo, de 16, quer ser jogador de tênis profissional; Cruz, de 14, é um performer, e Harper, de sete anos, é "um verdadeiro 'tomboy'". Tomboy seria uma menina que gosta de atividades normalmente associadas aos meninos.

Victoria conta que os três filhos tinham contrato com o Arsenal, que seriam jogadores de futebol, mas Brooklyn foi o primeiro a dizer que não queria mais jogar. Depois, Romeo também desistiu.

"Eu me lembro de Romeo sentado na banheira, muito chateado, dizendo "eu não quero deixar o papai para baixo". Então eu disse a ele que papai só quer que você seja feliz. E agora ele está jogando tênis. Todo dia", contou a estilista.