'Vice' lidera indicações no Globo de Ouro 2019

Foram anunciados nesta quinta-feira, 6, os indicados ao Globo de Ouro 2019. "Vice", filme escrito e dirigido por Adam McKay, parte como o grande favorito da 76ª edição do prêmio, com seis indicações. "A Favorita", "Green Book" e "Nasce Uma Estrela" têm, cada um, cinco indicações.

Os indicados foram anunciados no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles (EUA). A cerimônia de premiação ocorre no dia 6 de janeiro, também na Califórnia. Os apresentadores do ano serão Sandra Oh e Andy Samberg.

O Globo de Ouro anunciou uma nova categoria especial para produções de TV, equivalente ao Cecil B. DeMille Award, entregue para profissionais do cinema anualmente. O prêmio é entregue pela Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood (HFPA).