Vic Ceridono lança batom em parceria com grife de maquiagem

Musa da beleza na internet, Vic Ceridono acaba de lançar um batom em parceria com a MAC Cosmetics. A blogueira do "Dia de Beuté" e editora de beleza da "Vogue Brasil" foi convidada para participar de um projeto da grife que reúne sete influenciadores digitais do mundo todo.

Única representante do País da marca, Vic ganhará um batom com o seu nome. A aposta é de que o tom seja nude, marca registrada da jornalista e blogueira. 'MACxVicCeridono' chegará às lojas entre junho e julho deste ano.

