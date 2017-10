Viagens e roteiros aterrorizantes para o Dia das Bruxas

Apesar dessas celebrações não serem tradição no Brasil, nos últimos anos, cada vez mais pessoas têm buscado festas temáticas de Halloween. - Divulgação

Estamos chegando ao fim de outubro e muitos já estão aguardando as comemorações do Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas. A popularidade da data é maior em alguns países de língua anglo-saxônica (especialmente nos EUA), cujo significado se refere à noite de 31 de outubro, véspera do Dia de Todos os Santos. Apesar dessas celebrações não serem tradição no Brasil, nos últimos anos, cada vez mais pessoas têm buscado festas temáticas de Halloween. Para entrar no clima, a Rentcars.com, maior plataforma comparadora de preços de aluguel de veículos na América Latina, criou roteiros de arrepiar.

Para quem quer explorar algumas das maiores e mais tradicionais comemorações do Halloween nos EUA, montamos um roteiro que pode ser feito de carro por Nova Iorque, onde são realizadas as festas mais aguardadas do ano, e Salem, em Massachusetts. No Brasil, separamos os pontos mal-assombrados mais famosos de algumas capitais e de São Paulo que podem ser visitados de carro, que, locado na Rentcars.com, sai a preços mais em conta do que avião ou ônibus, em regiões diferentes do país.

EUA

Salem, para quem não sabe, é conhecida como a Cidade das Bruxas, onde no século XVII – quando os Estados Unidos ainda eram uma colônia da Inglaterra – várias mulheres foram acusadas de bruxaria e, por isso, executadas em praça pública. Ainda hoje Salem conserva esse título de "terra das bruxas". Existem museus temáticos, várias estátuas, cemitérios e estabelecimento comerciais que valem ser visitados.

A cidade fica lotada nos dias próximos ao Halloween e muitos eventos ocorrem por lá. O mais famosos é a Haunted Happenings Grand Parade, um desfile de rua que abre as festividades, no dia 1 e segue até 31 de outubro. Neste evento moradores, bandas e estudantes locais desfilam fantasiados do Shetland Park até o Salem Common. A festa lembra o carnaval brasileiro, com quase todos os participantes fantasiados, andando na rua, batendo fotos e observando as fantasias dos outros. As diferenças: a música não é tão agitada, e é proibido beber nas ruas.

A cidade de Salem fica a 30 km de Boston, outra cidade linda que vale a pena pelos passeios, com atrações como Back Bay e Beacon Hill, a parte antiga da cidade e a parte moderna, à beira-mar.

De Boston vale prosseguir para a festa de Halloween mais agitada dos EUA, Nova Iorque, que fica a 306 km de distância. Na Big Apple o Dia das Bruxas ocorre oficialmente no dia 31 de outubro, mas há alguns eventos que são realizados semanas antes do fim do mês.

As decorações incríveis que só se vê nos Estados Unidos, onde 86% dos norte-americanos enfeitam suas casas no Halloween, já são uma atração à parte. Além disso, tem a Excursão Fantasma passeio a pé, que pode ser feito em datas selecionadas em outubro, mas não ocorre no próprio Dia das Bruxas. A atração é bem diferente, leva os turistas pelas regiões mais assombradas da cidade, passando por diversos locais históricos e famosos por suas histórias horripilantes. O passeio dura por volta de duas horas e começa às 19 horas, partindo do parque Washington Square.

Um dos eventos mais famosos do Dia das Bruxas é o Desfile em Greenwich, que reúne milhares de pessoas, porque, além dos artistas já fixos, qualquer um que esteja com uma fantasia criativa e chegue cedo também pode desfilar. Há muita música, dança e animação nesse espetáculo que geralmente começa às 19 horas do dia 31 de outubro.

Brasil, locais mal-assombrados

No Brasil, temos diversos locais considerados mal-assombrados. São pontos turísticos em todo o país que contam com histórias macabras e que até hoje deixam seus funcionários e visitantes arrepiados. Um desses lugares é o Mercado Modelo, em Salvador, local no qual seus funcionários dizem ouvir gritos e pedidos de socorro constantemente nos túneis que foram construídos para armazenar bebidas no subsolo do mercado. A história diz que escravos vindos da África ficavam trancafiados ali até serem escolhidos para ir à venda, e por isso o local é mal-assombrado. Se você estiver na cidade, vale a pena conhecer o local, também vale a visita se estiver em cidades próximas.

A 317 km de Aracajú distante 4h30 min aproximadamente.

A 310 km de Ilhéus distante 6h00 aproximadamente.

Outro lugar com uma história bem intrigante é a Penitenciária de Cariri, Juazeiro do Norte, as câmeras da central de monitoramento da Penitenciária Industrial e Regional do Cariri, registraram a presença de um fantasma no local e isso repercutiu na mídia do país. Além desse acontecimento os presos e funcionários do presídio afirmam ver as portas e janelas abrirem e fecharem sozinhas e ouvir som de passos e choros de lamentação.

A 605 km de Recife distante 8h40 min aproximadamente.

A 495 km de Fortaleza distante 7h00 aproximadamente.

O Museu Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul guarda todo tipo de armamento e vários objetos utilizados durante a Guerra dos Farrapos. Como o museu era a casa de Bento Gonçalves muitos afirmam que o espírito do militar e de suas tropas andam pelos ambientes do local. Se você estiver pela região sul durante o dia 31 de outubro, vale a pena conhecer esse lugar histórico.

A 122 km de Porto Alegre distante 2h00 aproximadamente.

A 512 km de Florianópolis distante 6h30 min aproximadamente.

São Paulo

Em São Paulo, talvez tenhamos a cidade mais mal-assombrada do país, com diversos pontos que valem a pena serem visitados. Um deles é o Teatro Municipal que parece ter algo de macabro, como a maioria dos teatros antigos. Segundo crenças, os espíritos dos artistas que se apresentaram nos palcos do estabelecimento perambulam pelas dependências do local. Alguns vigias e funcionários que trabalham no período noturno dizem já terem visto luzes acenderem sozinhas, escutado o dedilhar no piano e percebido movimento nos camarins e no palco, enquanto o local está vazio.

Vale também uma visita a Cripta da Catedral da Sé, a mais famosa igreja da cidade que guarda embaixo de si uma cripta pouco conhecida, a sete metros de profundidade. O estilo gótico confere uma áurea macabra, mas o fantasmagórico fica por parte dos 15 corpos de bispos brasileiros e portugueses sepultados nas paredes, entre eles o de Tibiriçá, um dos primeiros indígenas a ser catequizado que desempenhou importante papel no início da história do Brasil Colonial, ainda no século XV.

Um dos bairros mais tradicionais da cidade é a Liberdade, nele temos mais de um ponto assombrado como a capela dos Aflitos, por exemplo, foi construída no primeiro cemitério público da cidade, onde eram enterrados criminosos, escravos doentes e indigentes, e muitos dizem já terem visto coisas inexplicáveis perto do local. Próximo a ela, onde é a atual Praça da Liberdade, ficava a forca da cidade de São Paulo e nela aconteceu o enforcamento do soldado Francisco José das Chagas, o "Chaguinha". Em sua execução a corda rompeu duas vezes e o público que assistia atribuiu isso como "milagre". Posteriormente construíram ali a Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Há rumores de ruídos estranhos e fantasmas nos depósitos entre os moradores da região.

