Vestidos usados pelas atrizes no Globo de Ouro serão leiloados

Agora, a editora Condé Nast se juntou ao Ebay para realizar nesta sexta-feira, 19, um leilão para arrecadar fundos para a organização que leva o nome do movimento e fornece ajuda legal para vítimas de assédio no ambiente de trabalho - Foto: E+ Estadão

No Globo de Ouro deste ano, que ocorreu no dia 7 de janeiro, a maioria esmagadora das convidadas usou preto para protestar contra o assédio e a discriminação, não só em Hollywood como em todo o país. O movimento, organizado por atrizes e ativistas, foi batizado de Time's Up.

Agora, a editora Condé Nast se juntou ao Ebay para realizar nesta sexta-feira, 19, um leilão para arrecadar fundos para a organização que leva o nome do movimento e fornece ajuda legal para vítimas de assédio no ambiente de trabalho.

"Acreditamos na importância de apoiar mudanças sociais significativas", disse Anna Wintour, diretora artística da Condé Nast e editora-chefe da Vogue. "Com essa ação, estamos aproveitando o lado sedutor da moda para o ativismo."

Entre as 34 peças que serão leiloadas até dia 25 de janeiro estão os longos Gucci de Dakota Johson e Margot Robbie, o Vera Wang usado por Meryl Streep, o Zac Posen de Reese Witherspoon e o Saint Laurent de Zoe Kravitz.