Verônica Kato mostra como não errar no perfume em dias quentes

A aplicação do perfume envolve o ritual de beleza e é essencial para a finalização do look. Por isso, é preciso escolher bem qual a fragrância ideal para cada ocasião e estação do ano. Em climas mais quentes, a sugestão é apostar em perfumes com aromas frescos e refrescantes.

Mas é preciso ter cuidado ao usar perfumes em dias ensolarados. De acordo a perfumista da Casa de Perfumaria do Brasil, Verônica Kato, não é aconselhável se expor ao sol quando usar fragrâncias cítricas, pois eles são fotossensíveis e podem causar manchas na pele.

Perfumes intensos ou muito doces não são tão indicados, pois em climas mais quentes podem se tornar enjoativos e pesados. "Mais do que exalar um aroma agradável, a fragrância traduz a personalidade de cada um. O cheiro é uma das características mais marcantes de uma pessoa e funciona como a primeira impressão dela, por isso é importante não exagerar", comenta a perfumista exclusiva da Natura.