Venda de empresa de Harvey Weinstein está em discussão

Uma proposta de venda da The Weinstein Co. está em discussão depois que o procurador-geral de Nova York apresentou um processo argumentando que qualquer acordo teria que incluir garantias de compensação financeira para mulheres assediadas ou abusadas pelo co-fundador Harvey Weinstein.

O processo, apresentado no domingo, 11, acusa o produtor de filmes de assédio sexual contra as empregadas "repetidamente e persistentemente", em violação do leis estaduais. O escritório do procurador-geral disse que o processo foi apresentado em parte devido a relatos de uma venda iminente da empresa de cinema a um grupo de investidores liderado por María Contreras-Sweet, que era a responsável pela Agência Federal par Pequenas e Médias Empresas, sob a presidência de Barack Obama.

Weinstein negou repetidamente qualquer acusação de sexo não consensual. Seu advogado em Nova York emitiu um comunicado dizendo que qualquer reclamação contra o cliente "falta de mérito".