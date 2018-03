Vencedor do Oscar leva jet ski de presente por discurso mais rápido da cerimônia

Seu discurso durou, ao todo, 36 segundos - Foto: Estadão

Logo no início da cerimônia do Oscar 2018, na noite deste domingo, dia 4, Jimmy Kimmel anunciou que quem fizesse o discurso mais rápido da noite levaria para casa um jet ski. O apresentador, no entanto, não estava de brincadeira.

O felizardo, no caso, foi Mark Bridges, que levou a estatueta de Melhor Figurino e Maquiagem por "Trama Fantasma". Seu discurso durou, ao todo, 36 segundos.

Para comemorar, o prêmio extra, Bridges e Helen Mirren (dona da estatueta de Melhor Atriz por "A Rainha" em 2006) apareceram no final da cerimônia da premiação em cima do jet ski dando adeus ao público.