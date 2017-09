Veja lista dos filmes do Brasil que irão tentar uma vaga no Oscar 2018

O Ministério da Cultura divulgou hoje (4) os 23 filmes brasileiros que irão disputar uma vaga entre os indicados ao prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira na 90ª edição do Oscar, em março de 2018.

O número de inscritos supera os do ano passado, quando 16 longas se inscreveram. Pela primeira vez, as inscrições dos filmes foram feitas online.

O anúncio do indicado será no dia 15 de setembro na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Uma comissão, indicada pela Academia Brasileira de Cinema (ABC), escolherá o filme que irá concorrer a uma vaga no Oscar.

Veja a lista dos inscritos:

- A Família Dionti

Direção: Alan Minas

- A Glória e a Graça

Direção: Flávio Ramos Tambellini

- Bingo - O rei das Manhãs

Direção:Daniel Rezende

- Café - Um dedo de prosa

Direção: Maurício Squarisi

- Cidades Fantasmas

Direção:Tyrell Spencer

- Como Nossos Pais

Direção:Laís Bodanzky

- Corpo Elétrico

Direção: Marcelo Caetano

- Divinas Divas

Direção: Leandra Leal

- Elis

Direção: Hugo Prata

- Era O Hotel Cambridge

Direção: Eliane Caffé

- Fala Comigo

Direção:Felipe Sholl

- Gabriel e a Montanha

Direção: Fellipe Barbosa

- História antes da história

Direção: Wilson Lazaretti

- Joaquim

Direção: Marcelo Gomes

- João, o Maestro

Direção: Mauro Lima

- La Vingança

Direção: Fernando Fraiha e Jiddu Pinheiro

- Malasartes e o Duelo com a Morte

Direção: Paulo Morelli

- O Filme da Minha Vida

Direção: Selton Mello

- Polícia Federal - A Lei é para todos

Direção: Marcelo Antunez

- Por Trás do Céu

Direção: Caio Sóh

- Quem é Primavera das Neves

Direção: Ana Luiza Azevedo, Jorge Furtado

- Real - O plano por trás da história

Direção: Rodrigo Bittencourt

- Vazante

Direção: Daniela Thomas

